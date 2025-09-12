Expositions

A CURSE THAT TURNS GOLD INTO LADYBUGS de Vartan Avakian, à la galerie Marfa’, secteur du port, jusqu’au 25 septembre. Tél. : 03/020636.

A MOMENT OF UNION de Philippe Farhat, à la galerie Cheriff Tabet, immeuble Saab et Bitar, rue Abdel Wahab el-Inglizi, Achrafieh, jusqu’au 3 octobre, du lundi au vendredi, de 11h à 18h et samedi, de 11h à 14h.

Tél. : 71/854000, 21/200131.

BETWEEN DUST AND DAWN de Ghada Zoghbi, à la galerie Janine Rubeiz, immeuble Majdalani, Raouché, jusqu’au 10 octobre, du mardi au vendredi, de 10h à 18h, et le samedi, de 10h à 16h. Tél. : 01/868290.

WHAT REMAINS de Adel Abidin, à la galerie Tanit, immeuble East Village, rue d’Arménie, Mar Mikhaël, jusqu’au 23 octobre. Tél. : 01/562812.

IMPRESSIONS OF PARADISE collection de Philippe Jabre Art, au pavillon Nuhad Es-Said pour la culture, Musée national de Beyrouth, Mathaf, jusqu’au 30 octobre, de mardi à dimanche, de 10h à 17h. Tél. : 21/614038.

FALSE WITNESSES de Dia al-Azzawi, à la galerie Saleh Barakat, rue Justinien, Clemenceau, jusqu’au 31 octobre. Tél. : 01/365615.

À FLEUR DE TOILES exposition collective, à la galerie Carré d’artistes, rue Allenby/Fakhry Bey, centre-ville de Beyrouth, jusqu’au 29 novembre, du lundi au samedi, de 10h à 18h. Tél. : 01/999982-3.

CAMINANTE d’Alida Torbay, artiste libano-vénézuélienne multidisciplinaire, à Macam (Modern and Contemporary Art Museum), Alita, Jbeil, de vendredi à dimanche, sur rendez-vous entre 10h et 16h. Tél. : 79/157918.