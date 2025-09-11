Détenus syriens au Liban : Joe Raggi s’entretient avec son homologue Assaad el-Chibani

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Joe Raggi, s'est entretenu jeudi au téléphone avec son homologue syrien, Assaad el-Chibani, au sujet de plusieurs dossiers bilatéraux dont celui des détenus syriens dans les prisons libanaises.

Selon un communiqué du palais Bustros publié par l'Agence nationale d'information (Ani, officielle), Assaad el-Chibani a réitéré « la demande du gouvernement syrien de traiter ce dossier dans le respect des procédures judiciaires en vigueur », et souligné que Damas « n’a jamais exigé, et n’exigera pas, la libération ou l'extradition d’aucun prisonnier libanais, accusé ou condamné ».

Deux délégations libanaises se sont rendues à Damas dimanche dernier pour évoquer le dossier des prisonniers syriens au Liban ainsi que celui de la frontière commune. Selon le vice-Premier ministre, Tarek Mitri, qui pilote les relations entre le Liban et la Syrie, la première délégation comprenait trois magistrats, qui devront entamer avec leurs pairs syriens le travail pour rédiger un nouvel accord bilatéral de coopération judiciaire, qui devra servir de base pour le rapatriement de certains prisonniers.

Cette question est revenue en force sur le devant de la scène depuis l'arrivée au pouvoir à Damas en décembre 2024 d’une coalition rebelle menée par des islamistes. 2 400 prisonniers syriens, soit 30 % du nombre total des détenus, sont incarcérés au Liban, avait déclaré le ministre libanais de l'Intérieur Ahmad Hajjar en août.

Les détenus syriens au Liban se répartissent en trois catégories : les condamnés pour délits, pour crimes et ceux qui n’ont pas encore été jugés. La Syrie réclame leur rapatriement à tous pour qu’ils soient jugés ou purgent leurs peines sur son territoire.