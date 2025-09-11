Funérailles jeudi au Qatar pour les victimes des frappes israéliennes

Le Qatar a annoncé jeudi que des funérailles seront organisées jeudi pour les personnes tuées dans les frappes israéliennes qui ont ciblé mardi des responsables du Hamas à Doha.

« La prière funéraire pour les martyrs de l'attaque israélienne, parmi lesquels figure le martyr en service, le caporal Badr Saad Mohammed Al-Humaidi Al-Dosari, membre des forces de sécurité intérieure (Lekhwiya), aura lieu dans l'après-midi du jeudi 11 septembre 2025 à la mosquée Cheikh Mohammed ben Abdel Wahab », a indiqué le ministère qatari de l'Intérieur.