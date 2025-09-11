Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Sécurité

Funérailles jeudi au Qatar pour les victimes des frappes israéliennes


AFP / le 11 septembre 2025 à 12h10

Vue de l'immeuble frappé par l'armée israélienne à Doha, le 9 septembre 2025. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa/File Photo

Le Qatar a annoncé jeudi que des funérailles seront organisées jeudi pour les personnes tuées dans les frappes israéliennes qui ont ciblé mardi des responsables du Hamas à Doha.

« La prière funéraire pour les martyrs de l'attaque israélienne, parmi lesquels figure le martyr en service, le caporal Badr Saad Mohammed Al-Humaidi Al-Dosari, membre des forces de sécurité intérieure (Lekhwiya), aura lieu dans l'après-midi du jeudi 11 septembre 2025 à la mosquée Cheikh Mohammed ben Abdel Wahab », a indiqué le ministère qatari de l'Intérieur.

Le Qatar a annoncé jeudi que des funérailles seront organisées jeudi pour les personnes tuées dans les frappes israéliennes qui ont ciblé mardi des responsables du Hamas à Doha.

« La prière funéraire pour les martyrs de l'attaque israélienne, parmi lesquels figure le martyr en service, le caporal Badr Saad Mohammed Al-Humaidi Al-Dosari, membre des forces de sécurité intérieure (Lekhwiya), aura lieu dans l'après-midi du jeudi 11 septembre 2025 à la mosquée Cheikh Mohammed ben Abdel Wahab », a indiqué le ministère qatari de l'Intérieur.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés