Après des semaines de polémique, un documentaire sur le 7-Octobre diffusé à Toronto

Un documentaire sur les efforts d'un ancien militaire israélien pour sauver sa famille lors des attaques du Hamas du 7 octobre 2023 a été présenté en avant-première mercredi sous forte présence policière, après avoir été initialement retiré de la programmation du Festival du film de Toronto. Avant la projection de « The Road Between Us: The Ultimate Rescue », partisans d'Israël et militants pro-palestiniens ont protesté face-à-face devant le cinéma où se jouait le film. Aucun incident n'a été signalé. Le film, produit au Canada, utilise notamment des images de caméras corporelles du Hamas pris lors des attaques du 7-Octobre.

Les organisateurs l'avaient déprogrammé le mois dernier, évoquant un manque de « clarté juridique » autour de ces images. Avant de le réintégrer face aux accusations de censure. Le directeur général du festival, Cameron Bailey, a démenti des informations selon lesquelles le réalisateur Barry Avrich aurait été invité à obtenir les droits d'utilisation des images. « A aucun moment nous n'avons demandé aux réalisateurs d'obtenir l'autorisation ou l'accord du Hamas, une organisation terroriste », a-t-il déclaré au quotidien canadien Globe and Mail. « C'est bien sûr quelque chose que nous ne ferions jamais. »

M. Bailey a reconnu que le festival avait mal géré le processus de sélection du film. « Je tiens à présenter mes excuses, en particulier à la communauté juive, pour les erreurs que j'ai commises jusqu'à aujourd'hui », a-t-il déclaré devant les 2.000 spectateurs venus voir l'avant-première dans le centre-ville de Toronto.





« Pas un film politique »

Le film retrace le voyage du général israélien à la retraite Noam Tibon de Tel Aviv à Nahal Oz, un kibboutz situé à la frontière avec Gaza, où son fils, sa belle-fille et ses deux petites-filles se sont cachées dans une pièce sécurisée après l'entrée des hommes du Hamas dans la communauté. Le réalisateur Barry Avrich a expliqué qu'il avait été attiré par cette histoire en tant que père avant tout. « Ce n'est pas vraiment un film politique. Il est enveloppé dans le drapeau d'une famille, pas d'un pays », a-t-il expliqué.

Manifestant devant la salle, Bassem Ramli, Canadien d'origine palestienne, a expliqué à l'AFP qu'il ne s'opposait pas spécifiquement au contenu du film, mais à la décision du festival d'autoriser l'ancien général de l'armée israélienne à fouler son tapis rouge. « Cette personne ne mérite pas d'être célébrée comme un héros, encore moins en ce moment », estime cet homme de 39 ans. « Serait-il acceptable, par exemple, qu'un général russe de haut rang soit actuellement célébré comme un héros ? Je ne pense pas », a-t-il ajouté.

Agitant un drapeau israélien devant le cinéma, Jeffrey Raphael fond en larmes lorsqu'on lui a demandé son avis sur la colère suscitée par le film. « Je comprends que le festival du film donne la parole aux Palestiniens, mais pourquoi ne pouvons-nous pas entendre d'autres points de vue ? », a déclaré cet homme de 55 ans.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 sont encore retenues à Gaza dont 25 décédées selon l'armée. L'offensive de représailles israélienne a fait au moins 64.656 morts à Gaza, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. L'ONU a déclaré la famine à Gaza, ce que Israël dément.