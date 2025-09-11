Kanaan : Comme la souveraineté, les dépôts sont des droits indivisibles

Le chef de la commission parlementaire des Finances, Ibrahim Kanaan, a affirmé depuis Baabda, où il s'est entretenu avec le président Joseph Aoun, que « les dépôts des citoyens sont des droits indivisibles ».

M. Kanaan a ainsi affirmé que « la réforme financière n'est pas un slogan électoral ou une étape passagère, mais un combat permanent pour garantir les droits et renforcer la transparence et la responsabilité » « Tout comme la souveraineté, les dépôts des citoyens sont des droits indivisibles », a encore lancé M. Kanaan.

La semaine dernière, dans un entretien télévisé à la chaîne al-Hadath, le ministre des Finances, Yassine Jaber, avait confirmé qu’une partie des dépôts gelés dans les banques libanaises depuis la crise fin 2019 « ne pourront être restitués que sous forme de titres », confirmant ainsi les informations ayant circulé de longue date dans la presse selon lesquelles le gouvernement privilégie la méthode dite du « bail-in » pour la restitution des gros dépôts, au-delà du minimum garanti prévu par le texte sur la répartition des pertes du système financier, en cours d'élaboration. Proposé dès 2020 par le cabinet Lazard, et repris par tous les plans gouvernementaux de restructuration bancaire qui ont échoué jusqu’à présent, le « bail-in » consiste à convertir une partie des dépôts en actions de la banque en difficulté. Cette solution est rejetée par une partie des banques libanaises et des grands déposants qui poussent pour un « bail-out », c'est-à-dire quand l’établissement est renfloué par l’État, estimant que la crise est systémique.

Après la loi aménageant le secret bancaire votée en avril et celle fixant le cadre de la résolution bancaire adoptée cet été, le projet de loi en cours d'élaboration sur le rétablissement de l’équilibre financier et la restitution des dépôts constitue la principale réforme attendue par le Fonds monétaire international et les partenaires du Liban pour la mise en oeuvre d’un programme de financement du FMI.

« L'Etat protège tout le monde »

Ibrahim Kanaan a en outre affirmé que l'Etat « protège tout le monde, et l'intérêt de le réactiver est de s'unir pour protéger le Liban face à la période de grands bouleversements régionaux et internationaux ». Une déclaration faite alors que la scène politique est divisée entre les engagements de l'exécutif et de l'armée pour récupérer le monopole des armes et sa souveraineté sur tout le territoire, et le Hezbollah et ses alliés qui refusent de remettre leur arsenal militaire à l'Etat. « La souveraineté et les droits ne sont pas contradictoires, ils constituent le fondement qui permet à l'État de protéger tout le monde et de préserver leurs droits. Le pilier de cette souveraineté est l'armée libanaise, qui a besoin d'un soutien interne et international », a encore affirmé le député, alors que le Pentagone a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi une aide de plus de 14 millions de dollars à la troupe, et que l'émissaire français Jean-Yves Le Drian est arrivé à Beyrouth pour discuter de conférences de soutien au pays et son armée.

M. Kanaan a encore dit avoir été « rassuré » après sa réunion avec Joseph Aoun, quant aux convictions et aux choix que fait le président. Ibrahim Kanaan était, jusqu'à l'année dernière, membre du Courant patriotique libre, fondé par l'ex-chef de l'Etat Michel Aoun. Il a été écarté du parti aouniste fin août 2024, en raison de tensions et de divergences d'opinions avec le chef du mouvement, Gebran Bassil.