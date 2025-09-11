Le Liban remporte huit médailles à l’Olympiade de la guitare de Volos

Le Liban a décroché huit médailles, dont quatre d’or, à l’édition 2025 du « Volos Guitar Olympiad », organisée pour la première fois dans le pays, à la Kohar Gallery. Cette compétition internationale, qui a réuni quelque 130 pays, constitue une étape importante dans la relance de la musique classique au Liban et dans son ouverture culturelle sur le monde.

Les jeunes musiciens libanais, au nombre de huit, ont participé, comme l’ont fait d’autres pays, via des vidéos envoyées au jury en Grèce, siège principal de l’événement. Ils ont raflé un palmarès inédit : quatre médailles d’or (Tracy Khoury, Sarkis Yetrian, Jean-Pierre Vartanian et Krikor Dishiknian), deux d’argent (Naji Farah et Paul Arnelian) et deux de bronze (Joseph Younan et Narod Kemetlian).

Lors de la cérémonie à Beyrouth, l’ambassadeur et représentant de l’Olympiade au Liban et en Arménie, Megerdich Mikayelian, a également été distingué par la plus haute médaille de l’organisation grecque, en reconnaissance de son rôle dans l’accueil de la compétition au Liban. La Kohar Gallery et Harout Khachadourian ont aussi été honorés pour leur contribution à la vie musicale dans le pays.