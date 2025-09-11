Après son ciblage à Doha, le leadership du Hamas en exil face à des choix difficiles

Les responsables israéliens ont repoussé encore un peu plus loin les limites d’une menace régulièrement brandie : partout, qu’ils soient à Gaza ou en exil, opérant dans la branche militaire ou politique, les dirigeants du Hamas seront des cibles légitimes. Le leadership du groupe armé palestinien n’avait sans doute pas cru que celle-ci s’exécuterait jusqu’à Doha, au Qatar, dans des frappes qui ont visé mardi 9 septembre les membres de l’équipe de négociations pour Gaza. Selon le mouvement islamiste, les négociateurs étaient réunis dans leur quartier général afin d’étudier la proposition d’un accord de cessez-le-feu présentée dimanche dernier par le président américain Donald Trump et approuvée mardi par Israël. De toute évidence, le bilan déçoit les ambitions de l’état-major israélien. Six...

