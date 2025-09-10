Le président israélien à Londres pour protester contre une reconnaissance de l'Etat palestinien

Le président israélien Isaac Herzog s'entretient mercredi à Londres avec le Premier ministre Keir Starmer pour protester contre l'intention du dirigeant britannique de reconnaître l'Etat de Palestine et contre les sanctions prises à l'égard de son pays. Les deux dirigeants se sont serré la main devant les photographes et caméras à Downing Street sans échanger de sourire.

Le président israélien va « souligner que toute initiative visant à reconnaître un État palestinien à ce stade reviendrait à récompenser le terrorisme et risquerait de compromettre les efforts visant à obtenir la libération des otages et à mettre fin à la guerre », avaient indiqué ses services avant la rencontre, dénonçant aussi « une horrible vague d'antisémitisme » au Royaume-Uni.

Keir Starmer a quant à condamné les frappes menées mardi par Israël à Doha ayant visé des responsables du Hamas, dénonçant une « violation de la souveraineté du Qatar », et indiqué qu'il le ferait savoir « avec la plus grande clarté » au président israélien.

« Je serai aussi très clair sur le fait que les restrictions à l'aide humanitaire doivent être levées, que l'offensive à Gaza doit cesser et que la construction de colonies doit cesser », avait déclaré plus tôt dans la journée le dirigeant travailliste devant le Parlement britannique, soulignant l'importance d'une solution diplomatique, « seul moyen de libérer les otages » israéliens détenus par le Hamas.

Keir Starmer a annoncé fin juillet que son pays reconnaitrait en septembre l'État de Palestine, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Cette déclaration, aussitôt condamnée par Israël, est intervenue après l'annonce par la France de son intention de reconnaître un Etat de Palestine à l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre. D'autres pays, dont le Canada, l'Australie et la Belgique, ont fait part de la même intention.

Le Royaume-Uni a par ailleurs imposé des sanctions contre deux ministres israéliens d'extrême droite, Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, les accusant d' »incitation à la violence » contre des Palestiniens en Cisjordanie. Londres a aussi sanctionné des colons en Cisjordanie.

Contrairement à des pays comme l'Espagne, le Royaume-Uni ne qualifie pas la guerre menée par Israël à Gaza de « génocide ».

Dans une lettre adressée le 1er septembre à une responsable parlementaire, le ministre britannique des Affaires étrangères d'alors, David Lammy, avait indiqué que « conformément à la Convention sur le génocide, le crime de génocide n'est constitué que s'il existe une +intention de détruire, en totalité ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux+ ».

« Le gouvernement n'a pas conclu qu'Israël agissait avec cette intention », a-t-il écrit.