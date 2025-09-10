Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Incursion de drones

L'armée russe dit ne pas avoir visé la Pologne


AFP / le 10 septembre 2025 à 15h58

Les pompiers sécurisent la zone où des fragments d'un drone auraient été retrouvés, probablement après avoir été abattu, à Czosnowka près de Biala Podlaska, en Pologne, le 10 septembre 2025. Photo AFP/PIOTR PYRKOSZ

L'armée russe a affirmé mercredi ne pas avoir visé la Pologne après l'incursion et la destruction pendant la nuit de drones au-dessus du territoire polonais, Varsovie accusant Moscou d'avoir lancé ces engins dans le cadre d'une « provocation ».

« Il n'y avait aucune intention d'attaquer des cibles sur le territoire polonais », a indiqué le ministère russe de la Défense dans un message portant sur ses nouvelles frappes nocturnes contre l'Ukraine, sans pour autant confirmer que ces drones étaient bien entrés dans l'espace aérien polonais. « Nous sommes prêts à mener des consultations à ce sujet avec le ministère polonais de la Défense », a-t-il ajouté.


L'armée russe a affirmé mercredi ne pas avoir visé la Pologne après l'incursion et la destruction pendant la nuit de drones au-dessus du territoire polonais, Varsovie accusant Moscou d'avoir lancé ces engins dans le cadre d'une « provocation ».

« Il n'y avait aucune intention d'attaquer des cibles sur le territoire polonais », a indiqué le ministère russe de la Défense dans un message portant sur ses nouvelles frappes nocturnes contre l'Ukraine, sans pour autant confirmer que ces drones étaient bien entrés dans l'espace aérien polonais. « Nous sommes prêts à mener des consultations à ce sujet avec le ministère polonais de la Défense », a-t-il ajouté.


Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés