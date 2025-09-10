L'armée russe dit ne pas avoir visé la Pologne

L'armée russe a affirmé mercredi ne pas avoir visé la Pologne après l'incursion et la destruction pendant la nuit de drones au-dessus du territoire polonais, Varsovie accusant Moscou d'avoir lancé ces engins dans le cadre d'une « provocation ».

« Il n'y avait aucune intention d'attaquer des cibles sur le territoire polonais », a indiqué le ministère russe de la Défense dans un message portant sur ses nouvelles frappes nocturnes contre l'Ukraine, sans pour autant confirmer que ces drones étaient bien entrés dans l'espace aérien polonais. « Nous sommes prêts à mener des consultations à ce sujet avec le ministère polonais de la Défense », a-t-il ajouté.



