Dernières Infos - Guerre

La Russie a lancé 458 drones et missiles contre l'Ukraine dans la nuit, selon l'armée de l'air ukrainienne


AFP / le 10 septembre 2025 à 11h36

La défense aérienne ukrainienne tire sur des drones russes au-dessus de Kiev lors d'une attaque massive de drones et de missiles contre l'Ukraine dans la nuit du 10 septembre 2025. Photo AFP/Sergei SUPINSKY

La Russie a lancé 458 drones et missiles contre l'Ukraine durant la nuit, a indiqué mercredi l'armée de l'air ukrainienne, la Pologne voisine ayant quant à elle annoncé avoir abattu des « objets hostiles » dans son espace aérien.

L'armée de l'air ukrainienne a affirmé que la Russie avait utilisé 415 drones et 43 missiles, des attaques qui ont fait au moins un mort selon les autorités ukrainiennes. Au moins huit drones russes « ont franchi la frontière ukrainienne pour entrer en République de Pologne », a ajouté l'armée.

