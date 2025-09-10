La Russie a lancé 458 drones et missiles contre l'Ukraine dans la nuit, selon l'armée de l'air ukrainienne

La Russie a lancé 458 drones et missiles contre l'Ukraine durant la nuit, a indiqué mercredi l'armée de l'air ukrainienne, la Pologne voisine ayant quant à elle annoncé avoir abattu des « objets hostiles » dans son espace aérien.

L'armée de l'air ukrainienne a affirmé que la Russie avait utilisé 415 drones et 43 missiles, des attaques qui ont fait au moins un mort selon les autorités ukrainiennes. Au moins huit drones russes « ont franchi la frontière ukrainienne pour entrer en République de Pologne », a ajouté l'armée.