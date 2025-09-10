Hajjar : coopération « totale et continue » entre le Liban et les pays arabes dans la lutte anti-drogue

Le ministre libanais de l'Intérieur, Ahmad Hajjar, a affirmé qu'il avait informé le président de la République, Joseph Aoun, des récentes opérations de lutte contre la contrebande de drogue au Liban, et insisté sur la « coopération » avec les pays arabes sur ce plan.

« Le Président de la République a salué les efforts déployés par la police judiciaire et le Brigade de lutte contre les stupéfiants, ainsi que les importantes réussites obtenues dans la saisie de quantités de drogues et de produits interdits. », a déclaré le ministre à l'issue d'une réunion avec le président Aoun à Baabda. Le ministre a également affirmé que la « coopération » entre le Liban et les pays arabes est « totale et continue » dans la « lutte contre les stupéfiants » en particulier avec l'Arabie saoudite et le Koweït « ainsi qu’avec les différents pays amis », rapporte l'Agence nationale d'Information (Ani, officielle).

Les autorités libanaises ont dernièrement renforcé la lutte contre le trafic de drogue, à l'origine de la crise politico-diplomatique avec les pays du Golfe au cours des dernières années. Elles ont annoncé ces dernières semaines une série de mesures, opérations et saisies, notamment dans le port de Tripoli où 125 kilogrammes de cocaïne ont été saisis, soit « la plus grande quantité de cocaïne jamais introduite en contrebande » au Liban, pour une valeur de 15 millions de dollars. Au cours de l'été, plusieurs arrestations de voyageurs ayant introduit des capsules de drogues préalablement ingérées via l'Aéroport de Beyrouth ont également eu lieu, une opération d'envoi de captagon dans des meubles à destination de l'Arabie saoudite avait été déjouée, tandis que l’armée libanaise avait de son côté annoncé dernièrement le démantèlement d'une importante usine de fabrication de pilules de captagon, une drogue de synthèse, à Yammouné, dans la région de Baalbeck (Békaa).