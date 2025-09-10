Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Tensions

Frappes israéliennes au Qatar: réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU mercredi

AFP / le 10 septembre 2025 à 02h44

Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Photo d'archives AFP

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi en urgence au lendemain des frappes israéliennes au Qatar, ont indiqué mardi des sources diplomatiques à l'AFP.

La réunion prévue à 15H00 (19H00 GMT) a été notamment demandée par l'Algérie et le Pakistan, ont précisé ces sources.



Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi en urgence au lendemain des frappes israéliennes au Qatar, ont indiqué mardi des sources diplomatiques à l'AFP.

La réunion prévue à 15H00 (19H00 GMT) a été notamment demandée par l'Algérie et le Pakistan, ont précisé ces sources.



Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés