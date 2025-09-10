Frappes israéliennes au Qatar: réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU mercredi

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira mercredi en urgence au lendemain des frappes israéliennes au Qatar, ont indiqué mardi des sources diplomatiques à l'AFP.
La réunion prévue à 15H00 (19H00 GMT) a été notamment demandée par l'Algérie et le Pakistan, ont précisé ces sources.
