La flottille pour Gaza affirme qu'un autre de ses bateaux a été touché et soupçonne un drone


AFP / le 10 septembre 2025 à 02h39

Un navire faisant partie de la flottille mondiale Sumud, est ancré au large du village de Sidi Bou Said le 9 septembre 2025. Photo FETHI BELAID / AFP

La flottille pour Gaza a affirmé dans la nuit de mardi à mercredi qu'un autre de ses bateaux avait été touché près de Tunis et dit soupçonner un drone, au lendemain d'un incident similaire.

« Un autre bateau a été touché dans une attaque présumée de drone », a affirmé la « Global Sumud Flotilla » sur Instagram. « Deuxième nuit, deuxième attaque de drone », a dit à l'AFP Melanie Schweizer, l'une des coordinatrices de la flottille.



View this post on Instagram A post shared by Global Sumud Flotilla (@globalsumudflotilla)
