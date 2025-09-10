La flottille pour Gaza affirme qu'un autre de ses bateaux a été touché et soupçonne un drone

La flottille pour Gaza a affirmé dans la nuit de mardi à mercredi qu'un autre de ses bateaux avait été touché près de Tunis et dit soupçonner un drone, au lendemain d'un incident similaire.

« Un autre bateau a été touché dans une attaque présumée de drone », a affirmé la « Global Sumud Flotilla » sur Instagram. « Deuxième nuit, deuxième attaque de drone », a dit à l'AFP Melanie Schweizer, l'une des coordinatrices de la flottille.