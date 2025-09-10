Huit candidats ont participé à l’édition 2025 du concours de plaidoirie « Louis Delamare »

Ce vendredi 5 septembre s’est tenue à la Maison de l’avocat la huitième édition du concours de plaidoirie en langue française « Louis Delamare », organisé par le comité fondateur du prix Louis Delamare au barreau de Beyrouth, sur le thème « Liberté d’expression, liberté de la presse ». L’ambassade de France et l’Institut français du Liban se sont associés à la relance de ce rendez-vous annuel célébrant l’éloquence juridique et la défense des droits fondamentaux.

Créé en mémoire de Louis Delamare, ambassadeur de France au Liban assassiné en 1981, ce concours témoigne des liens vivants et étroits noués entre les barreaux français et libanais et de l’importance attachée par la France à la promotion de la francophonie dans le milieu de la justice.

En présence des bâtonniers de Paris et de Caen, huit candidats libanais ont démontré leur maîtrise de l’art oratoire et leur capacité à défendre les droits fondamentaux. Un jury composé des représentants des barreaux de Paris et de Caen, du bâtonnier de Beyrouth, de magistrats, avocats et professeurs de droit et du comité fondateur du prix Delamare évaluera leur plaidoirie.

À l’issue du concours, les lauréats du prix Delamare se sont vu offrir par l’Institut français du Liban un séjour en France pour participer au concours international de plaidoirie pour les droits de l’homme au Mémorial de Caen.