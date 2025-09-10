Le président de l’AUB Fadlo Khuri honoré en tant que médecin, dirigeant et humaniste

L’Université américaine de Beyrouth (AUB) a rendu hommage à son président, le Dr Fadlo R. Khuri, à travers un « Festschrift », une tradition académique qui célèbre le parcours exceptionnel d’un chercheur et dirigeant. L’événement, marqué par la présence de figures académiques internationales, de collègues, d’anciens étudiants, de membres de la communauté universitaire ainsi que de plusieurs ministres, a salué l’apport majeur du Dr Khuri en médecine, dans l’enseignement supérieur et dans la vie publique.

Spécialiste reconnu en oncologie, le Dr Khuri a exercé une influence qui dépasse largement son domaine scientifique, en incarnant à la fois le médecin, le mentor et le leader. Conférences scientifiques, tables rondes, témoignages et hommages personnels ont souligné l’ampleur de son impact professionnel et humain.

Parmi les personnalités présentes figuraient des cliniciens et chercheurs de haut niveau ayant collaboré avec lui à l’Université Emory et au MD Anderson Cancer Center, ainsi que des responsables libanais, dont le ministre du Travail Mohammad Haïdar représentant le Premier ministre Nawaf Salam, le ministre de la Santé publique Rakan Nasreddine et le ministre d’État pour la Réforme administrative Fadi Makki. Les recteurs de l’Université Saint-Joseph Salim Daccache et de l’Université de Balamand Élias Warrak ont également pris part à la cérémonie.

Les intervenants ont rappelé le rôle crucial joué par le Dr Khuri depuis sa nomination à la tête de l’AUB en 2015, une période marquée par de multiples crises nationales et régionales. Son leadership a permis à l’université de renforcer sa gouvernance, d’élargir son rayonnement avec la création d’un campus jumeau à Pafos et d’un programme AUB Online, et de consolider une culture de transparence et de confiance.

Au-delà de la gestion institutionnelle, le Festschrift a mis à l’honneur la contribution scientifique du Dr Khuri à la recherche sur le cancer, notamment dans le développement de thérapies innovantes et l’équité en matière de soins.