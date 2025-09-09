L'Iran dit avoir convenu d'un nouveau cadre de coopération avec l'AIEA

L'Iran a dit mardi avoir convenu d'un nouveau cadre de coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, après avoir suspendu sa collaboration avec l'AIEA à la suite des attaques menées en juin par Israël et les États-Unis.

« L'Iran et l'AIEA sont parvenus à une entente sur la manière d'agir dans ce nouveau contexte », a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï, à la télévision d'Etat après une rencontre au Caire entre le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi.

Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a qualifié l'accord « d'étape importante dans la bonne direction ». Dans un message publié sur X, il a indiqué s'être entendu avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, lors d'une rencontre au Caire « sur des modalités pratiques pour reprendre les inspections en Iran » des activités nucléaires.

Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelatty, a salué l'accord, estimant qu'il pouvait ouvrir une « nouvelle voie » aux négociations sur le programme nucléaire de Téhéran. Lors d'une conférence de presse conjointe au Caire avec le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le directeur de l'AIEA, Rafael Grossi, M. Abdelatty a dit espérer que l'accord puisse « favoriser une entente » d'abord avec les pays européens ayant menacé de réimposer des sanctions, puis « conduire à un retour à la table des négociations entre l'Iran et les Etats-Unis. »



