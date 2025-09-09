Le Qatar affirme avoir été prévenu par Washington après le début de l'attaque israélienne

Le Qatar a démenti avoir été prévenu d'avance par les États-Unis des frappes israéliennes sur Doha mardi, affirmant en avoir été informé après le début de l'attaque ayant visé des responsables du Hamas dans la capitale qatarie.

« Les déclarations selon lesquelles le Qatar aurait été informé à l'avance de l'attaque sont sans fondement. L'appel d'un responsable américain a eu lieu alors que les explosions étaient entendues à Doha », a écrit le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, sur X.