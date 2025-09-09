Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Frappes israéliennes sur Doha

Le Qatar affirme avoir été prévenu par Washington après le début de l'attaque israélienne

AFP / le 09 septembre 2025 à 21h36

This frame grab taken from an AFPTV footage shows a man looking at smoke billowing after explosions in Qatar's capital Doha on September 9, 2025. AFP or licensorsDoha (AFP)JACQUELINE PENNEYqatar-israel-palestinian-hamas

Le Qatar a démenti avoir été prévenu d'avance par les États-Unis des frappes israéliennes sur Doha mardi, affirmant en avoir été informé après le début de l'attaque ayant visé des responsables du Hamas dans la capitale qatarie.

« Les déclarations selon lesquelles le Qatar aurait été informé à l'avance de l'attaque sont sans fondement. L'appel d'un responsable américain a eu lieu alors que les explosions étaient entendues à Doha », a écrit le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, sur X. 


Le Qatar a démenti avoir été prévenu d'avance par les États-Unis des frappes israéliennes sur Doha mardi, affirmant en avoir été informé après le début de l'attaque ayant visé des responsables du Hamas dans la capitale qatarie.


« Les déclarations selon lesquelles le Qatar aurait été informé à l'avance de l'attaque sont sans fondement. L'appel d'un responsable américain a eu lieu alors que les explosions étaient entendues à Doha », a écrit le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, sur X. 


Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés