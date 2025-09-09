Frappe inédite d’Israël sur le Qatar, un choc pour les pays du Golfe

Un bâtiment endommagé à la suite d’une attaque israélienne visant des dirigeants du Hamas, selon un responsable israélien, à Doha, au Qatar, le 9 septembre 2025. Photo Reuters
Le 31 août, le chef d’état-major israélien avait promis de cibler les dirigeants du Hamas à l’étranger. Ces menaces ont été mises à exécution mardi, dans une frappe inédite sur Doha, la capitale qatarie, où plusieurs responsables du mouvement islamiste ont été visés. En choisissant de frapper au Qatar, un État du Golfe qui mène les négociations de cessez-le-feu et de libération des otages israéliens à Gaza depuis deux ans, que le président américain Donald Trump a récemment visité, qui abrite la plus grande base militaire américaine de la région et qui possède le statut d’« allié majeur hors OTAN », l’État hébreu fait sauter une nouvelle digue. Comment analyser cette décision et son timing, ainsi que ses possibles conséquences ? On fait le point. Les faitsPeu après 16h, plusieurs puissantes explosions ont été entendues à Doha, à...
