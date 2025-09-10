Élargissement de l’autoroute de Jounieh : optimisme prudent des riverains après les annonces de Rassamny

Les embouteillages chroniques sur l’autoroute de Jounieh dans le Kesrouan vont-ils enfin prendre fin ? Cela pourrait être le cas, à en croire les propos du ministre des Travaux publics et des Transports, Fayez Rassamny, qui a annoncé mardi que le projet d’élargissement de cet axe routier est « sur les rails », après des années de tergiversations. Les riverains, eux, se montrent optimistes, mais aussi prudents. L’autoroute de Jounieh est empruntée quotidiennement par des dizaines de milliers d’automobilistes qui se retrouvent souvent coincés dans des files interminables, surtout pendant l’été. Des travaux d’élargissement avaient déjà été envisagés en 2019, sans succès. Lors d’une réunion dans son bureau pour discuter du projet de réhabilitation et d’élargissement de cette autoroute côtière, en...

