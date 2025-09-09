Menu
Dernières Infos - Inauguration du grand barrage éthiopien

L'Égypte proteste auprès du Conseil de sécurité de l'ONU

AFP / le 09 septembre 2025 à 15h45

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed prend la parole lors de la cérémonie officielle d’inauguration du Grand barrage de la Renaissance (GERD), à Guba, le 9 septembre 2025. Photo AFP/ LUIS TATO.

L'Égypte a dénoncé mardi la décision « unilatérale » de l'Éthiopie d'exploiter le Grand barrage de la Renaissance (GERD) sur le Nil « en violation du droit international », dans une lettre de protestation adressée au conseil de sécurité de l'ONU.

« Le barrage reste une mesure unilatérale qui viole le droit international » et l'Égypte « se réserve le droit de prendre toutes les mesures garanties par le droit international et la Charte des Nations unies pour défendre les intérêts (...) de son peuple », affirme un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères, publié après l'inauguration officielle du plus grand ouvrage hydroélectrique d'Afrique.


