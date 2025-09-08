L'armée israélienne annonce la mort de quatre soldats dans le nord du territoire 

L'armée israélienne a annoncé que quatre soldats avaient été tués au combat lundi dans le nord de la bande de Gaza, où l'armée intensifie son offensive autour de la ville de Gaza.
L'armée n'a fourni les noms que de trois des soldats morts, précisant que la publication de l'identité du quatrième n'avait pas encore été autorisée.
