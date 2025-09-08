L'armée échange des tirs et blesse un suspect arrêté dans la Békaa pour enlèvements, trafic d’armes et de stupéfiants

L’armée libanaise a annoncé lundi l’arrestation d’un suspect Libanais, H.Z., dans la localité frontalière d’al-Qasr dans le caza de Baalbeck-Hermel, « recherché pour avoir dirigé des bandes spécialisées dans l’enlèvement de personnes contre rançon, ainsi que pour trafic d’armes et de stupéfiants, vol de voitures et contrebande vers la Syrie ».

Selon un communiqué de la troupe, l’arrestation a été réalisée à l’issue d’opérations de surveillance et de suivi menées par une patrouille des renseignements militaires. L’armée précise que la patrouille a essuyé des tirs lors de l’opération, auxquels les militaires ont répondu, blessant le suspect, qui a ensuite été transporté à l’hôpital pour recevoir des soins.

« Une arme, une quantité de stupéfiants ainsi que de faux papiers d’identité ont été retrouvés en sa possession », ajoute l’armée. Les objets saisis ont été remis aux autorités compétentes et une enquête judiciaire a été ouverte.