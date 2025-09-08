Bombardements israéliens en série sur l'Anti-Liban contre des « camps de la force al-Radwan » du Hezbollah

L'aviation israélienne a mené une série de bombardements lundi après-midi sur le nord-est du Liban, visant les hauteurs de l'Anti-Liban, à la frontière avec la Syrie, selon les informations de notre correspondante Sarah Abdallah. Ces bombardements, qui ont fait des blessés selon les premières informations disponibles, ont visé des « camps d'entraînement » de l'unité d'élite al-Radwan du Hezbollah, selon l'armée israélienne.

Selon les informations de notre correspondante, l'armée israélienne a mené une série de frappes sur les hauteurs du Hermel. Les bombardements ont ciblé la périphérie de Halabta et Harabta, jusqu'à Zeghrine et Cherbine, ainsi que l'arrière-pays de Laboué et les environs de Nabi Moussa, entre Zboud et Sbouba, dans le nord de la Békaa. Des drones israéliens continuent de survoler les zones bombardées. Une vidéo obtenue auprès d'habitants montre au moins quatre panaches de fumée s'élevant au-dessus des hauteurs arides de l'Anti-Liban. Ces raids aériens ont fait plusieurs blessés, dont le nombre et l'état n'étaient pas immédiatement clairs. Ils ont provoqué un important incendie, selon notre correspondante. Des secouristes se sont dirigés vers les lieux.

Entraînements et stockage d'armes du Hezbollah

Commentant ces attaques, l'armée israélienne, par la voix de son porte-parole arabophone, Avichay Adraee, explique avoir visé des « cibles du Hezbollah » dans la Békaa, notamment des « camps » de son unité d'élite al-Radwan « qui étaient utilisés pour stocker des armes et où des membres du Hezbollah ont été repérés ». Elle ajoute que « le Hezbollah a utilisé ces camps pour former et préparer des terroristes, dans le but de planifier et d’exécuter des attaques contre les forces de l’armée de défense et l’État d’Israël », affirmant que le parti chiite enfreint le cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre 2024. Une trêve que l'armée israélienne viole quotidiennement en menant des bombardements au Liban-Sud et plus rarement contre la Békaa.

Les frappes de lundi sont intervenues alors qu'une source sécuritaire a démenti dans la journée à notre publication des allégations publiées par le quotidien pro-Hezbollah al-Akhbar, selon lesquelles Israël aurait exigé, par l’intermédiaire des États-Unis, que l’armée libanaise lance son plan de désarmement dans les régions de Baalbek et du Hermel. Selon le média, des responsables américains auraient demandé à l’armée libanaise de vérifier certains sites dans ces zones, sur la base d’informations fournies par Israël et la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul). La source sécuritaire a démenti ces informations, affirmant que l’armée libanaise commencera à mettre en œuvre le plan de désarmement dans le sud du Liban, où elle s'est déployée depuis plusieurs mois pour démanteler les infrastructures du Hezbollah au sud du fleuve Litani. Le gouvernement libanais a endossé vendredi le plan de la troupe pour désarmer les milices au Liban, dont le Hezbollah, et qui prévoit des opérations en cinq phases dans les différentes régions du pays.

L'Anti-Liban a été visé à de nombreuses reprises par des bombardements israéliens depuis l'entrée en vigueur de la trêve. L'armée israélienne dit y viser des infrastructures servant au trafic d'armes via la Syrie voisine, notamment des tunnels et des passages clandestins.