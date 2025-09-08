Menu
Dernières Infos - Détention

Un Français arrêté et placé en détention provisoire en Russie


AFP / le 08 septembre 2025 à 13h46

Un ressortissant français, dont l'identité n'a pas été révélée, a été arrêté en Russie et placé en détention provisoire, a-t-on appris lundi de sources diplomatiques.

« Nous avons été informés de l'arrestation et du placement en détention provisoire de l'un de nos ressortissants en Russie, dans la région de l'Extrême-Orient russe », ont indiqué ces sources, sans préciser la date et les circonstances de son arrestation. 

