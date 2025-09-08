Les avions et bateaux transportant des armes pour Israël interdits de passage en Espagne

L’Espagne va accroître la pression sur Israël en interdisant aux navires et aux avions à destination de l'État hébreu et transportant des armes d’accoster dans ses ports ou de pénétrer dans son espace aérien, a annoncé le Premier ministre Pedro Sanchez. L’Espagne augmentera également son aide à l’Autorité palestinienne et à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA), et imposera un embargo sur les biens produits dans les colonies israéliennes situées dans les territoires palestiniens occupés, a-t-il ajouté.

« Nous espérons que ces mesures permettront d’exercer une pression supplémentaire sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son gouvernement afin d’atténuer une partie des souffrances qu'endure la population palestinienne », a déclaré M. Sanchez dans une allocution publique diffusée à la télévision. L’Espagne interdira également l’entrée sur son territoire à toute personne ayant participé directement à ce que le Premier ministre espagnol a qualifié de « génocide ».

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a affirmé lundi dans un communiqué que Pedro Sanchez cherchait à détourner l’attention du public de ses scandales de corruption internes et a qualifié ces mesures d’« antisémites ».

En réponse, Israël a interdit d’entrée sur son territoire la ministre du Travail Yolanda Diaz et la ministre de la Jeunesse Sira Rego, toutes deux issues de Sumar, le petit partenaire d’extrême gauche de la coalition gouvernementale espagnole.

Cet article est une traduction, réalisée par L'Orient-Le Jour, d'une dépêche publiée en anglais par l'agence Reuters.