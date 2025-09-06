Trump crée une liste noire des pays détenant des Américains

Donald Trump a signé vendredi un décret prévoyant d'établir une liste noire de pays où sont détenus, de manière injuste selon Washington, des Américains, une mesure assortie de sanctions sévères pour les responsables impliqués. Cette liste s'inspire de celle des Etats soutenant le terrorisme, dressée par le département d'Etat américain et qui inclut des sanctions financières lourdes pour les nations incriminées.

L'administration Trump n'a pour l'heure communiqué officiellement aucun nom de pays susceptible de figurer sur cette liste noire. Un haut responsable a cependant fait savoir que les cas de la Chine, de l'Iran et de l'Afghanistan seraient examinés de près, étant donné qu'ils « prennent part de façon répétée à la diplomatie des otages ».

« Nous fixons aujourd'hui une limite très claire, une ligne rouge: vous ne pouvez utiliser des Américains comme monnaie d'échange, ou sinon vous vous exposez à des conséquences sévères », a expliqué à la presse ce haut responsable américain qui a demandé l'anonymat.

Conformément au nouveau décret, les pays visés par Washington feront l'objet de sanctions, et leurs responsables impliqués dans les détentions se verront interdire l'entrée aux Etats-Unis. Pire, le département d'Etat se réserve le droit d'interdire aux citoyens américains de se rendre dans les pays faisant l'objet de la mesure.

Pour l'instant, Washington n'interdit de façon stricte à ses citoyens de se rendre qu'en Corée du Nord, une décision prise dans le sillage de l'affaire Otto Warmbier, du nom de cet étudiant arrêté en 2015 à Pyongyang et mort en 2017, peu après sa libération.