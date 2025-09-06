Le ministre de l’Industrie Joe Issa-el-Khoury et le président de l’Association des industriels libanais (AIL) Salim Zeenny ont annoncé l’organisation du « Salon de l’industrie libanaise 2025 » du 29 octobre au 1er novembre prochains au Seaside Arena de Beyrouth. L’événement est co-organisé par Hospitality Services et Promofair, avec la participation de quelque 180 exposants représentant 17 secteurs industriels, de l’agroalimentaire aux technologies, en passant par les industries légères et lourdes.

Au cours d’une conférence de presse, M. Zeenny a salué le soutien du ministre, rappelant que le dernier Salon spécialisé de ce type au Liban remontait aux années 1980. « L’industrie a résisté à toutes les épreuves et reste la colonne vertébrale de l’économie libanaise », a-t-il affirmé, soulignant la volonté de montrer un visage innovant et compétitif de la production nationale.

Le président de l’AIL a insisté sur le rôle du Salon comme plateforme de rencontre entre producteurs libanais et visiteurs régionaux et européens. « Le Liban est un pays industriel et le restera », a-t-il martelé, en appelant l’ensemble des industriels, exposants ou non, à participer à l’événement.

De son côté, le ministre Joe Issa-el-Khoury a présenté l’initiative comme étant « une étape-clé sur la voie de la relance de l’industrie nationale ». Il a annoncé que le Salon se tiendra sous le patronage du président de la République Joseph Aoun, gage selon lui de l’importance stratégique accordée au secteur.

Le ministre a par ailleurs indiqué avoir travaillé ces derniers mois avec des experts et l’AIL à l’élaboration d’une stratégie industrielle nationale. Celle-ci vise à renforcer la compétitivité, à soutenir les exportations et à créer des emplois, dans l’optique de transformer l’économie libanaise en une économie productive et exportatrice.

« Le Liban possède les talents, la créativité et l’esprit entrepreneurial pour devenir un pôle avancé de production à forte valeur ajoutée », a conclu M. Issa el-Khoury.