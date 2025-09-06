Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Décryptage

Conseil des ministres : malgré le « compromis », le problème reste entier


Par Scarlett HADDAD, le 06 septembre 2025 à 00h00

Les contacts intensifs des derniers jours ont plus ou moins porté leurs fruits. La réunion du Conseil des ministres vendredi a été marquée par le retrait des cinq ministres chiites, mais aussi par « l’accueil favorable » (à défaut d’adoption) du plan présenté par l’armée pour le monopole des armes. Jusqu’à présent, on ignore si ce retrait aura un impact sur le sort du gouvernement ou pourrait provoquer des tensions dans la rue. Mais ce qui est sûr, c’est que le Liban est aujourd’hui face à un défi très complexe, avec de nouveaux problèmes qui s’ajoutent à ceux qui existent déjà. En réalité, malgré les tentatives d’arrangement de dernière minute et la décision nuancée qui a été annoncée, le problème reste pratiquement entier. Car le véritable problème du monopole des armes par l’État continue à se poser, sur fond de pressions régionales...
Les contacts intensifs des derniers jours ont plus ou moins porté leurs fruits. La réunion du Conseil des ministres vendredi a été marquée par le retrait des cinq ministres chiites, mais aussi par « l’accueil favorable » (à défaut d’adoption) du plan présenté par l’armée pour le monopole des armes. Jusqu’à présent, on ignore si ce retrait aura un impact sur le sort du gouvernement ou pourrait provoquer des tensions dans la rue. Mais ce qui est sûr, c’est que le Liban est aujourd’hui face à un défi très complexe, avec de nouveaux problèmes qui s’ajoutent à ceux qui existent déjà. En réalité, malgré les tentatives d’arrangement de dernière minute et la décision nuancée qui a été annoncée, le problème reste pratiquement entier. Car le véritable problème du monopole des armes par l’État...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut