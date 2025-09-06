Conseil des ministres : malgré le « compromis », le problème reste entier

Les contacts intensifs des derniers jours ont plus ou moins porté leurs fruits. La réunion du Conseil des ministres vendredi a été marquée par le retrait des cinq ministres chiites, mais aussi par « l’accueil favorable » (à défaut d’adoption) du plan présenté par l’armée pour le monopole des armes. Jusqu’à présent, on ignore si ce retrait aura un impact sur le sort du gouvernement ou pourrait provoquer des tensions dans la rue. Mais ce qui est sûr, c’est que le Liban est aujourd’hui face à un défi très complexe, avec de nouveaux problèmes qui s’ajoutent à ceux qui existent déjà. En réalité, malgré les tentatives d’arrangement de dernière minute et la décision nuancée qui a été annoncée, le problème reste pratiquement entier. Car le véritable problème du monopole des armes par l’État continue à se poser, sur fond de pressions régionales...
