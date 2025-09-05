À travers les propos de Katz, Israël reconnaît et vante ses propres crimes de guerre, accuse le Jihad islamique

Le Jihad islamique a estimé vendredi que le ministre israélien de la Défense Israël Katz a reconnu de manière explicite que l’armée israélienne commettait systématiquement des crimes de guerre à Gaza. Le ministre avait affirmé dans la journée que « le verrou a été ouvert sur les portes de l’enfer à Gaza » et indiqué que des ordres d’évacuation de bâtiments civils allaient être lancés.

« Le verrou a été ouvert sur les portes de l'enfer à Gaza, a-t-il écrit sur le réseau X, annonçant qu'un premier ordre d'évacuation avait été diffusé pour un immeuble de plusieurs étages qui allait être attaqués. Peu après, l'armée israélienne a frappé une tour dans Gaza-Ville, que l’État hébreu affirme vouloir conquérir, au 700ème jour de sa guerre dévastatrice contre le mouvement islamiste Hamas.

« La déclaration du ministre de la Guerre du gouvernement de l’entité sioniste, Israël Katz, et sa vantardise concernant le bombardement des tours résidentielles à Gaza, tout en demandant aux civils d'évacuer leurs maisons, constitue une reconnaissance claire et explicite des crimes de guerre effectués par l’armée de l’entité dans la bande de Gaza », a dénoncé le groupe palestinien armé. « Ces crimes, ajoutés à la déclaration du Premier ministre Benjamin Netanyahu concernant l’ouverture du passage de Rafah en vue de l’évacuation des habitants de Gaza, confirment que l’armée d’occupation mène un nettoyage ethnique et une guerre d’extermination sous les yeux du monde entier », a ajouté le Jihad islamique.

Près de deux ans après le début des hostilités déclenchées par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023, la guerre de Gaza a entraîné la mort de 1 219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 restent otages à Gaza dont 25 sont décédées, selon l'armée israélienne. La campagne de représailles israélienne a fait au moins 64 300 morts dans l'enclave palestinienne, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.