Culture - Polémique

Sous le feu des critiques d’ultraconservateurs, le danseur Alexandre Paulikevitch n’entend pas reculer

L’artiste a demandé au ministère de la Culture une protection pour son spectacle prévu le 11 septembre, a-t-il confié à « L’Orient-Le Jour ». 

OLJ / Par Nemtala EDDÉ, le 06 septembre 2025 à 00h00

Le danseur libanais de « baladi » Alexandre Paulikevitch. Photo publiée sur le site CEC ArtsLink

La promotion samedi du spectacle Cabaret Paulikevitch du danseur de baladi (appellation égyptienne de la danse orientale) Alexandre Paulikevitch par le théâtre Metro al-Madina, à Hamra (Beyrouth), où il se produira le 11 septembre, a déchaîné une vague de critiques virulentes d’ultraconservateurs « entre (le groupuscule chrétien) Les soldats du Seigneur et les salafistes du cheikh (Hassan) Merheb », inspecteur général adjoint de Dar el-Fatwa (plus haute autorité religieuse sunnite du Liban), rapporte le danseur à L’Orient-Le Jour.En raison de cette campagne à charge sur les réseaux sociaux, la Sécurité de l’État a d’abord appelé lundi Metro al-Madina à annuler le spectacle, estimant que « le pays n’est pas encore prêt pour ce genre » de performance, avant de se rétracter, révèle-t-il. Contacté vendredi, le théâtre assure de la bonne...
