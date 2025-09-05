Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Conflit

L'armée israélienne dit avoir frappé une tour d'immeuble dans la ville de Gaza


AFP / le 05 septembre 2025 à 14h15

De la fumée s'élève lors des frappes israéliennes sur la ville de Gaza, le 4 septembre 2025. Photo Omar AL-QATTAA / AFP

L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir frappé une tour d'immeuble utilisée selon elle par le mouvement palestinien Hamas dans la ville de Gaza après qu'Israël a dit se préparer à conquérir la ville.

« A l'intérieur du bâtiment, le Hamas a installé des infrastructures utilisées pour préparer et mener des attaques contre les troupes de l'armée israélienne dans la zone », selon le communiqué de l'armée. « Avant l'attaque, des mesures de précaution ont été prises afin de limiter les dommages causés aux civils, notamment des avertissements préalables à la population, l'utilisation de munitions de précision, une surveillance aérienne et des renseignements », ajoute le texte.

L'armée israélienne a annoncé vendredi avoir frappé une tour d'immeuble utilisée selon elle par le mouvement palestinien Hamas dans la ville de Gaza après qu'Israël a dit se préparer à conquérir la ville.

« A l'intérieur du bâtiment, le Hamas a installé des infrastructures utilisées pour préparer et mener des attaques contre les troupes de l'armée israélienne dans la zone », selon le communiqué de l'armée. « Avant l'attaque, des mesures de précaution ont été prises afin de limiter les dommages causés aux civils, notamment des avertissements préalables à la population, l'utilisation de munitions de précision, une surveillance aérienne et des renseignements », ajoute le texte.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés