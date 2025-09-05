L'actrice française Adèle Haenel annonce rejoindre la flottille pour Gaza depuis Tunis

L'actrice française Adèle Haenel a annoncé vendredi à l'AFP qu'elle embarquerait pour la bande de Gaza depuis Tunis à bord de la flottille « Global Sumud », pour envoyer aux Palestiniens du territoire assiégé « un signe que l'humanité est toujours là ». « Dans ce moment dramatique de l'histoire, j'ai pris la décision d'embarquer à bord d'un des bateaux de la mission humanitaire de la Global Sumud Flotilla », a expliqué la comédienne et militante.

Le départ du convoi tunisien est prévu dimanche. Initialement prévu pour jeudi dernier, il a été reporté en raison des conditions météorologiques et du retard pris par la flottille partie de Barcelone, que les militants de Tunisie doivent rejoindre en mer.

« Notre but est d'apporter de la nourriture et des médicaments à la population de Gaza qui est en proie (...) à une famine délibérément orchestrée par le gouvernement israélien », a dénoncé Adèle Haenel. Arrivée dimanche soir à Tunis, l'actrice a participé à deux jours de formation pour se préparer à l'opération.

La comédienne, consacrée par le film « Portrait de la jeune fille en feu », est notamment connue pour avoir quitté en 2020 la 45e cérémonie des César avec fracas, indignée par le sacre de Roman Polanski, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. Depuis, Adèle Haenel est en retrait du cinéma.

« Nous sommes unis par la volonté d'agir pacifiquement pour ouvrir un corridor humanitaire et briser le blocus illégal imposé par l'Etat israélien à Gaza », a dit l'actrice. Parmi les militants venus de dizaines de pays présents sur les bateaux de la flottille figurent la militante écologiste suédoise Greta Thunberg ainsi que des élus européens et des personnalités publiques. Plus d'une centaine de personnes devraient embarquer dimanche de Tunisie.

Les navires de la Global Sumud Flotilla (« sumud » signifie « résilience » en arabe) ont prévu d'atteindre Gaza à la mi-septembre afin d'y acheminer de l'aide humanitaire, après deux tentatives bloquées par Israël en juin et juillet.

La bande de Gaza est le théâtre d'une guerre dévastatrice, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023. Les Nations unies ont déclaré en août l'état de famine à Gaza, avertissant que 500.000 personnes se trouvent en situation « catastrophique ».