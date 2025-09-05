Menu
Les prix de l'essence, du diesel et du mazout en hausse au Liban


L'OLJ / le 05 septembre 2025 à 11h38

Les prix de l'essence, du diesel et du mazout en hausse au Liban

Une station-service dans le quartier de Sodeco à Beyrouth. Photo P.H.B.

Les prix de l'essence, du mazout et du diesel ont encore augmenté vendredi selon la dernière grille publiée par le ministère de l'Énergie et de l'Eau. Le tarif du gaz domestique reste lui inchangé, après une légère baisse en début de semaine.

Voici les nouveaux tarifs :

– 20 litres d’essence à 95 octane : 1.465.000 livres libanaises (+15.000 LL)

– 20 litres d’essence à 98 octane : 1.505.000 LL (+15.000 LL)

– 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.337.000 LL (+14.000 LL)

– Bonbonne de gaz domestique : 1.007.000 LL (inchangé)

– Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) :685,22 dollars (+7,81 dollar par rapport au barème de mardi).

