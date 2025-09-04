Rubio promet d'intensifier les frappes contre les cartels, loue la coopération avec le Mexique

Le secrétaire d'État Marco Rubio a promis mercredi que les États-Unis intensifieraient leurs frappes contre les cartels de narcotrafiquants, après avoir détruit un bateau suspecté de transporter de la drogue au large du Venezuela, tout en assurant au Mexique le respect de sa souveraineté.

M. Rubio s'est longuement entretenu avec la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, qui a toujours veillé à se montrer conciliante avec les Etats-Unis mais a rejeté comme une ligne rouge toute "intervention" militaire américaine dans son pays après le déploiement de sept bâtiments de guerre dans les Caraïbes.

Les deux pays « réaffirment leur coopération en matière de sécurité, qui repose sur les principes de réciprocité, de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, de responsabilité partagée et différenciée, ainsi que de confiance mutuelle », indique un communiqué commun diffusé après la rencontre au Palais national.

Les États-Unis et le Mexique ont atteint un « niveau de coopération historique », s'est ensuite félicité M. Rubio lors d'une conférence de presse. « C'est la coopération en matière de sécurité la plus étroite que nous ayons jamais eue, peut-être avec n'importe quel pays », a ajouté M. Rubio.

Le gouvernement Trump présente la lutte contre le trafic de drogue comme l'une de ses grandes priorités.

Plusieurs cartels mexicains, salvadoriens ou vénézuéliens ont été déclarés « organisations terroristes » par Washington qui a mené mardi une « frappe ciblée » dans la mer des Caraïbes tuant « 11 narcoterroristes », selon M. Trump, membres supposés du cartel vénézuélien du Tren de Aragua « transportant des stupéfiants à destination des États-Unis ».

Ces détails n'ont pas pu être vérifiés de manière indépendante par l'AFP.

Une escalade spectaculaire depuis la signature par le président américain d'un décret autorisant l'utilisation de l'armée contre les cartels de la drogue.

Le président Donald Trump « l'a fait exploser et ça se reproduira. C'est peut-être même en train de se produire en ce moment même », a prévenu M. Rubio.

« Si vous êtes sur un bateau rempli de cocaïne, ou de fentanyl peu importe, en route vers les États-Unis, vous êtes une menace immédiate pour les États-Unis », a-t-il dit. « Nous n'allons plus rester assis à regarder ces gens naviguer dans les Caraïbes comme sur un bateau de croisière ».

Maduro dans le viseur

Menacé de lourdes surtaxes douanières, le Mexique coopère notamment dans la gestion des flux migratoires, renforçant notamment la surveillance de ses zones frontalières, porte d'entrée pour les migrants venant d'Amérique centrale en direction des États-Unis.

Peu avant sa réunion avec M. Rubio, la présidente mexicaine avait cependant prévenu ne pas accepter de « subordination » et avait réfuté que le Mexique soit contrôlé par les cartels, comme l'a insinué le président américain Donald Trump vendredi dans une interview.

La première frappe américaine contre le narcotrafic a visé un bateau qui serait parti du Venezuela. Washington, qui ne reconnaît pas la légitimité du président vénézuélien Nicolas Maduro, soutenant l'opposition qui affirme avoir remporté l'élection présidentielle de 2024, l'accuse de diriger un réseau de narcotrafic.

Un porte-parole de M. Maduro, Alfred Nazareth, a indiqué sur X que Rubio « continue de mentir », affirmant que la vidéo dévoilée par Donald Trump montrant le bateau frappé par un tir aérien, avait été générée par l'intelligence artificielle.

L'AFP n'a trouvé aucune preuve que la vidéo ait été créée par l'intelligence artificielle.

Après le Mexique, M. Rubio est arrivé mercredi soir en Equateur, où il doit rencontrer le dirigeant Daniel Noboa, allié de Donald Trump. Il sera de nouveau question de lutte contre les cartels, le petit pays d'Amérique du sud étant devenu ces dernières années, via ses ports sur le Pacifique, un haut lieu d'expédition de cocaïne vers l'Europe et les Etats-Unis, où la criminalité a atteint des taux inédits.