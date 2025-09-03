Maroc: 30 mois de prison pour une militante féministe jugée pour blasphème (avocat)

Un tribunal marocain a condamné mercredi la militante féministe Ibtissame Lachgar à 30 mois de prison ferme pour "atteinte à l'islam", a indiqué à l'AFP l'un de ses avocats qui a fait part de sa volonté d'interjeter appel.

La militante de 50 ans, connue pour son engagement en faveur des libertés individuelles, était poursuivie pour avoir publié sur les réseaux sociaux une photo d'elle vêtue d'un t-shirt où apparaissait le mot "Allah" ("Dieu") suivi de la phrase "is lesbian" ("est lesbienne"), jugée "offensante envers Dieu" selon la justice marocaine.

