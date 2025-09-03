Le Drian attendu à Beyrouth le 10 septembre

Jean-Yves Le Drian, envoyé spécial du président Emmanuel Macron, est attendu à Beyrouth le 10 septembre, selon des informations obtenues par L'Orient-Le Jour. Il sera accompagné du conseiller économique du chef de l'État français, Jacques de Lajugie.

M. Le Drian devrait préparer les deux conférences que le président Macron envisage de convoquer : la première sur la reconstruction au Liban, la seconde sur le soutien à l’armée.

La visite de M. Le Drian avait été annoncée lundi par l’ambassadeur de France à Beyrouth, Hervé Magro, lors d'une réunion avec le président Joseph Aoun à Baabda. L'émissaire français devrait également suivre la phase suivant le renouvellement de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul) et la question du monopole des armes par l'État.

Le mandat de la Finul a été renouvelé fin août par le Conseil de sécurité pour une dernière fois jusqu'à fin 2026, à l’issue de quoi elle devra se retirer du Liban-Sud. Cette formule correspond à une proposition française à laquelle les États-Unis ont finalement souscrit, malgré leur réticence.

Le Conseil des ministres libanais a pris la décision, le 5 août dernier, de désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année en se basant sur une proposition américaine, que le parti chiite pro-iranien et ses alliés rejettent.











