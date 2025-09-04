Foi, humilité et courage

Qui peut souffrir avec tant de noblesse ? Qui peut remercier le Seigneur avec tant de sincérité malgré toutes les souffrances endurées ?

Marie-Claude Debbas, une femme de très grande valeur. Elle a vécu l’Évangile en profondeur, pardonnant les pires calomnies avec tout l’amour que Dieu a mis en elle. Soutenue par son mari aimant, ils vivaient un équilibre dont Dieu seul était la force de la balance.

Marie-Claude est retournée vers le Père convaincue que la vraie vie commence là-haut. Elle est partie retrouver sa fille Nathalie qui nous a quittés à l’âge de l’innocence et de la pureté.

Prions du fond du cœur pour que le Seigneur nous donne la grâce de L’aimer Lui seul au-delà de tout bien, acceptant la souffrance avec courage et humilité.

Merci Marie-Claude de nous montrer où se trouve la grandeur et la dignité de tout être humain. Que le Seigneur te comble de Sa Miséricorde infinie.