Foi, humilité et courage

Qui peut souffrir avec tant de noblesse ? Qui peut remercier le Seigneur avec tant de sincérité malgré toutes les souffrances endurées ?
Marie-Claude Debbas, une femme de très grande valeur. Elle a vécu l’Évangile en profondeur, pardonnant les pires calomnies avec tout l’amour que Dieu a mis en elle. Soutenue par son mari aimant, ils vivaient un équilibre dont Dieu seul était la force de la balance.
Marie-Claude est retournée vers le Père convaincue que la vraie vie commence là-haut. Elle est partie retrouver sa fille Nathalie qui nous a quittés à l’âge de l’innocence et de la pureté.
Prions du fond du cœur pour que le Seigneur nous donne la grâce de L’aimer Lui seul au-delà de tout bien, acceptant la souffrance avec courage et humilité.
Merci Marie-Claude de nous montrer où se trouve la grandeur et la dignité de tout être humain. Que le Seigneur te comble de Sa Miséricorde infinie.
Qui peut souffrir avec tant de noblesse ? Qui peut remercier le Seigneur avec tant de sincérité malgré toutes les souffrances endurées ? Marie-Claude Debbas, une femme de très grande valeur. Elle a vécu l’Évangile en profondeur, pardonnant les pires calomnies avec tout l’amour que Dieu a mis en elle. Soutenue par son mari aimant, ils vivaient un équilibre dont Dieu seul était la force de la balance. Marie-Claude est retournée vers le Père convaincue que la vraie vie commence là-haut. Elle est partie retrouver sa fille Nathalie qui nous a quittés à l’âge de l’innocence et de la pureté. Prions du fond du cœur pour que le Seigneur nous donne la grâce de L’aimer Lui seul au-delà de tout bien, acceptant la souffrance avec courage et humilité. Merci Marie-Claude de nous montrer où se trouve la grandeur et la...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.