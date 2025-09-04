Charif Majdalani dans la sélection du Goncourt pour le « plus intime » de ses livres
Le romancier libanais figure dans la première sélection du prix Goncourt 2025 avec « Le nom des rois », confirmant une fois de plus la place singulière qu’il occupe dans le paysage littéraire francophone.
Mercredi 3 septembre a été révélée la liste de la première sélection du prix Goncourt. Parmi quinze auteurs choisis, le romancier libanais Charif Majdalani, qui a séduit les lecteurs avertis du jury avec son dernier roman, Le nom des rois, qui oscille entre la grande histoire, héroïque et cruelle, l’imagination fertile d’un jeune homme et des montagnes millénaires.La nouvelle vient de tomber, le romancier Charif Majdalani ne cache pas son plaisir de lire son nom sur la liste des auteurs de la première liste du prix Goncourt 2025. D’un ton vif, énergique et avenant, il évoque sa carrière romanesque entamée il y a vingt ans. « C’est la première fois que je suis sélectionné pour le prix Goncourt. Tous les livres que j’ai publiés à la rentrée ont été sélectionnés pour les prix Femina, Renaudot et Médicis, alternativement ou en même temps. En...
