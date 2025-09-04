Charif Majdalani dans la sélection du Goncourt pour le « plus intime » de ses livres

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Mercredi 3 septembre a été révélée la liste de la première sélection du prix Goncourt. Parmi quinze auteurs choisis, le romancier libanais Charif Majdalani, qui a séduit les lecteurs avertis du jury avec son dernier roman, Le nom des rois, qui oscille entre la grande histoire, héroïque et cruelle, l’imagination fertile d’un jeune homme et des montagnes millénaires.La nouvelle vient de tomber, le romancier Charif Majdalani ne cache pas son plaisir de lire son nom sur la liste des auteurs de la première liste du prix Goncourt 2025. D’un ton vif, énergique et avenant, il évoque sa carrière romanesque entamée il y a vingt ans. « C’est la première fois que je suis sélectionné pour le prix Goncourt. Tous les livres que j’ai publiés à la rentrée ont été sélectionnés pour les prix Femina, Renaudot et Médicis, alternativement ou en même temps. En...

Mercredi 3 septembre a été révélée la liste de la première sélection du prix Goncourt. Parmi quinze auteurs choisis, le romancier libanais Charif Majdalani, qui a séduit les lecteurs avertis du jury avec son dernier roman, Le nom des rois, qui oscille entre la grande histoire, héroïque et cruelle, l’imagination fertile d’un jeune homme et des montagnes millénaires.La nouvelle vient de tomber, le romancier Charif Majdalani ne cache pas son plaisir de lire son nom sur la liste des auteurs de la première liste du prix Goncourt 2025. D’un ton vif, énergique et avenant, il évoque sa carrière romanesque entamée il y a vingt ans. « C’est la première fois que je suis sélectionné pour le prix Goncourt. Tous les livres que j’ai publiés à la rentrée ont été sélectionnés pour les prix Femina, Renaudot et...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte