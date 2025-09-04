Après la guerre, le régime iranien surjoue la carte du nationalisme

Dans les places publiques comme sur les réseaux sociaux, les images de la Perse antique – Cyrus le Grand, Persépolis, et autres symboles préislamiques – s’affichent désormais aux côtés des icônes chiites. Un virage nationaliste iranien qui aurait paru impensable il y a encore quelques années. Mais qui intervient au lendemain d’une guerre de douze jours qui a profondément marqué et affaibli la République islamique. Depuis, la pression ne cesse de croître. Washington refuse d’abandonner sa stratégie de « pression maximale », tandis que trois puissances européennes ont déclenché le mécanisme de « snapback », rétablissant les sanctions onusiennes et asphyxiant davantage une économie déjà épuisée.Un imaginaire national réinvesti par le pouvoirAprès une guerre dévastatrice avec Israël, son ennemi juré,...

