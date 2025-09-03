L'Otan s'attend à ce que la réunion jeudi à Paris « clarifie » l'engagement pour l'Ukraine

La réunion jeudi à Paris de la coalition des volontaires va « clarifier » l'engagement des Européens dans le cadre des garanties de sécurité pour l'Ukraine, en attendant la contribution américaine, a affirmé mercredi le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte.

« Je m'attends à avoir demain, ou peu de temps après, une idée claire de ce que nous pouvons accomplir collectivement » pour garantir la sécurité de l'Ukraine, a-t-il déclaré devant la presse à Bruxelles.

« Cela signifie que nous pouvons nous engager encore plus profondément, avec les Américains, pour voir ce qu'ils souhaitent apporter concernant leur participation », a-t-il ajouté.

Les Européens vont acter jeudi, lors d'une réunion à Paris et en visioconférence, qu'ils sont « prêts » en vue de l'octroi de garanties de sécurité à l'Ukraine et attendent désormais un « soutien » concret des Américains, a annoncé la présidence française.

La Coalition des volontaires réunit une trentaine de pays, principalement européens, prêts à apporter un soutien à l'armée ukrainienne, voire à déployer des soldats en Ukraine une fois un cessez-le-feu conclu, pour dissuader la Russie de toute nouvelle agression.

Mais certains d'entre eux se sont montrés hésitants dans l'attente de la contribution des Etats-Unis, que plusieurs pays européens jugent indispensable avant tout engagement de leur part.

Le président américain Donald Trump a promis le 18 août que les Etats-Unis seraient aux côtés des Européens, dans le cadre de ces garanties de sécurité pour l'Ukraine censées être mises en œuvre après un cessez-le-feu ou un accord de paix, qui restent encore à trouver.

Ce « filet de sécurité » américain, ou « backstop » en anglais, pourrait prendre différentes formes - renseignement, soutien logistique, communications - le président américain ayant exclu l'envoi de troupes américaines au sol.

Cette promesse de Donald Trump a facilité la discussion côté européen et rallié plus facilement certains pays, a-t-on expliqué de source diplomatique à Bruxelles.

Le président français et le Premier ministre britannique Keir Starmer coprésideront cette rencontre de jeudi. M. Rutte y assistera également, mais à distance. Les ministres de la Défense concernés devaient se retrouver mercredi en visioconférence pour préparer cette réunion.