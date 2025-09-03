La Russie a lancé dans la nuit 526 drones et missiles sur l'Ukraine, selon Kiev

La Russie a lancé dans la nuit une vaste attaque avec plus de 500 drones et missiles principalement sur l'ouest de l'Ukraine, a annoncé mercredi Kiev.

L'armée de l'air ukrainienne a indiqué que Moscou avait lancé 502 drones et 24 missiles, tandis que les autorités régionales de l'ouest de l'Ukraine ont fait état de plusieurs blessés et des dégâts infligés à des infrastructures civiles ou des habitations.