Poutine s'entretient avec Kim, le remercie pour l'aide des soldats nord-coréens à la Russie

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu mercredi avec son homologue nord-coréen Kim Jong Un à Pékin où les deux dirigeants ont assisté aux célébrations de 80 ans de la victoire contre le Japon et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, a annoncé le Kremlin.

« J'aimerais vous remercier de la part du peuple russe pour notre participation commune à la lutte contre le néonazisme contemporain », a déclaré M. Poutine, au début de cette rencontre, en remerciant les soldats nord-coréens d'avoir combattu dans la région russe de Koursk, qui fut théâtre pendant quelques mois d'une incursion ukrainienne d'ampleur.