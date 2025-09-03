Menu
Dernières Infos - Coopération

Poutine s'entretient avec Kim, le remercie pour l'aide des soldats nord-coréens à la Russie


AFP / le 03 septembre 2025 à 10h03

Sur cette photo d'archive diffusée par l'agence d'État russe Sputnik, le président russe Vladimir Poutine (à droite) et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un se rencontrent à Pékin, après avoir assisté à un défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la victoire sur le Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 3 septembre 2025. Cette image est diffusée par l'agence publique russe Sputnik***Pékin/ AFP/ALEXANDER KAZAKOV

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu mercredi avec son homologue nord-coréen Kim Jong Un à Pékin où les deux dirigeants ont assisté aux célébrations de 80 ans de la victoire contre le Japon et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, a annoncé le Kremlin.

« J'aimerais vous remercier de la part du peuple russe pour notre participation commune à la lutte contre le néonazisme contemporain », a déclaré M. Poutine, au début de cette rencontre, en remerciant les soldats nord-coréens d'avoir combattu dans la région russe de Koursk, qui fut théâtre pendant quelques mois d'une incursion ukrainienne d'ampleur.

