Une frappe américaine tue 11 « narcoterroristes » sur un bateau parti du Venezuela, affirme Trump

Les forces armées américaines ont frappé un « bateau transportant de la drogue » qui venait de quitter le Venezuela, tuant 11 « narcoterroristes, a affirmé mardi Donald Trump, alors que les Etats-Unis ont effectué un déploiement militaire dans les Caraïbes dénoncé par Caracas.

Washington a déployé sept bâtiments de guerre dans les Caraïbes au motif de lutter contre le narcotrafic international, le président américain accusant son homologue vénézuélien Nicolas Maduro de diriger un réseau de trafic de drogue.

« Sur mes ordres, les forces militaires américaines ont mené un bombardement cinétique contre des narcoterroristes clairement identifiés du Tren de Aragua », a affirmé Donald Trump sur son réseau Truth Social, en référence à un important gang originaire du Venezuela.

La frappe a eu lieu alors que le bateau se trouvait « dans les eaux internationales, transportant des stupéfiants illégaux, à destination des Etats-Unis », a-t-il ajouté. « La frappe a tué 11 terroristes. »





- « Beaucoup de drogue » -





Le président américain a accompagné son message d'une vidéo montrant une petite embarcation frappée par une forte explosion.

Le Tren de Aragua est une organisation criminelle vénézuélienne présente dans plusieurs pays. Donald Trump l'a désignée en février, ainsi que d'autres groupes liés au narcotrafic, comme organisation terroriste.

De son côté, le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a précisé sur X que cette opération avait été effectuée « dans le sud des Caraïbes » et avait visé un navire « qui avait quitté le Venezuela ».

Sept bâtiments américains, dont trois navires amphibies d'assaut, sont présents dans les Caraïbes, et un autre dans le Pacifique, dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, a précisé une responsable militaire américaine.

Le président du Nicaragua, Daniel Ortega, a estimé mardi soir que ce déploiement américain était en réalité destiné « à intimider les gens et à tenter de renverser des gouvernements ».

A Miami, avant de partir pour le Mexique, Marco Rubio a fait part à des journalistes de la détermination de Donald Trump à utiliser « toute la puissance » des Etats-Unis pour « éradiquer » les cartels de la drogue.





- « Lutte armée » -





« Le temps où l'on pouvait agir en toute impunité et se contenter de détruire un appareil ou de saisir un peu de drogue sur un bateau est révolu », a insisté ce fervent détracteur de Nicolas Maduro, et plus généralement des dirigeants de gauche d'Amérique latine.

Le secrétaire d'Etat s'est toutefois abstenu de menacer le président vénézuélien, dont Washington a mis la tête à prix, de nouvelles mesures le visant directement. Interrogé par les journalistes sur une éventuelle opération contre Nicolas Maduro sur le sol vénézuélien, Marco Rubio s'est contenté de répondre : « Il s'agit d'une opération de lutte contre le trafic de drogue ».

Côté vénézuélien, le ministre de la Communication et de l'Information s'en est pris à la vidéo diffusée par Donald Trump, créée selon lui de toutes pièces.

« Rubio continue de mentir à son président (...) il lui donne maintenant comme +preuve+ une vidéo générée par l'IA (intelligence artificielle, ndlr) », il « doit cesser d'encourager la guerre », a lancé Freddy Ñañez sur son compte Telegram.

Nicolas Maduro avait dénoncé lundi la « menace » de « huit navires » et d'un sous-marin américains qui « visent le Venezuela ». Il a même fait planer la menace d'un débarquement américain et d'une volonté de « changement de régime ».

Le Venezuela est prêt à la « lutte armée pour la défense du territoire national », avait-il assuré, bien que les Etats-Unis n'aient jamais menacé publiquement d'envahir son pays.

Le gouvernement Trump présente la lutte contre le trafic de drogue comme l'un de ses grands chevaux de bataille, accusant le pouvoir vénézuélien de diriger un grand réseau. Récemment, les autorités américaines ont même porté à 50 millions de dollars la prime pour tout élément permettant d'aboutir à l'arrestation de Nicolas Maduro.