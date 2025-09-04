Menu
Monde - Commentaire

Antisémitisme et antisionisme : quand le piège se referme sur Macron

À la tête des efforts pour reconnaître l’État palestinien, le président français est accusé d'attiser l'antisémitisme, lui qui en avait modifié la définition pour y inclure l'antisionisme.

Par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 04 septembre 2025 à 00h00

Antisémitisme et antisionisme : quand le piège se referme sur Macron

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse conjointe à Jérusalem, le 24 octobre 2023. Christophe Ena/AFP

L’un a publié sa lettre avant de faire parvenir ses accusations au destinataire. L’autre lui a d’abord répondu directement, au nom d’une « élémentaire courtoisie », avant de diffuser sa missive dans la presse le 26 août. Le premier est le chef de l’exécutif israélien Benjamin Netanyahu, le second, le président français Emmanuel Macron. L’objet fondamental de leur désamour : l’annonce par Paris fin juillet que la France allait reconnaître l'État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale de l’ONU en septembre. Aussi, l’échange entre les deux dirigeants a été tranchant, sur fond d’accusations de récompense au Hamas et de promotion de l’antisémitisme d’un côté, de reproches sur l’instrumentalisation du conflit à Gaza et sur les politiques conduites dans les territoires occupés de l’autre. Des paroles sans les actesFace à un...
L’un a publié sa lettre avant de faire parvenir ses accusations au destinataire. L’autre lui a d’abord répondu directement, au nom d’une « élémentaire courtoisie », avant de diffuser sa missive dans la presse le 26 août. Le premier est le chef de l’exécutif israélien Benjamin Netanyahu, le second, le président français Emmanuel Macron. L’objet fondamental de leur désamour : l’annonce par Paris fin juillet que la France allait reconnaître l'État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale de l’ONU en septembre. Aussi, l’échange entre les deux dirigeants a été tranchant, sur fond d’accusations de récompense au Hamas et de promotion de l’antisémitisme d’un côté, de reproches sur l’instrumentalisation du conflit à Gaza et sur les politiques conduites dans les territoires...
