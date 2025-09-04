Antisémitisme et antisionisme : quand le piège se referme sur Macron

L’un a publié sa lettre avant de faire parvenir ses accusations au destinataire. L’autre lui a d’abord répondu directement, au nom d’une « élémentaire courtoisie », avant de diffuser sa missive dans la presse le 26 août. Le premier est le chef de l’exécutif israélien Benjamin Netanyahu, le second, le président français Emmanuel Macron. L’objet fondamental de leur désamour : l’annonce par Paris fin juillet que la France allait reconnaître l'État de Palestine lors de la prochaine Assemblée générale de l’ONU en septembre. Aussi, l’échange entre les deux dirigeants a été tranchant, sur fond d’accusations de récompense au Hamas et de promotion de l’antisémitisme d’un côté, de reproches sur l’instrumentalisation du conflit à Gaza et sur les politiques conduites dans les territoires...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez informés sans dépenser un centime ! Je me connecte