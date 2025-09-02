Plus de 80 experts étrillent un récent rapport climatique de l'administration Trump

Plus de 80 experts scientifiques étrillent mardi un rapport de l'administration Trump sur le changement climatique, dénonçant des failles méthodologiques, des manipulations de faits et des références à des recherches discréditées.

Publié fin juillet par le ministère de l'Energie du président américain Donald Trump, notoirement climatosceptique, ce document remet en cause plusieurs consensus scientifiques, notamment sur l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes.

« Ce rapport est une parodie de science », fustige Andrew Dessler, professeur en sciences de l'atmosphère à l'université Texas A&M, dans un communiqué.

Dans un document de plus de 400 pages publié mardi, M. Dessler et plus de 80 autres scientifiques dissèquent la méthode et le contenu du rapport, et en rejettent les conclusions.

A travers leur analyse, ils mettent en évidence le recours des auteurs à des « tactiques similaires à celles employées par l'industrie du tabac » pour minimiser les effets délétères du tabagisme sur la santé.

Le rapport « repose sur des idées rejetées depuis longtemps, étayées par des interprétations erronées des connaissances scientifiques, des omissions de faits importants (...) et des biais de confirmation », accuse ainsi M. Dessler.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump a enclenché une marche arrière toute en matière de lutte contre le changement climatique, sortant une nouvelle fois la première puissance mondiale de l'Accord de Paris sur le climat, sapant les agences scientifiques et détricotant de nombreuses mesures environnementales.

Fin juillet, son administration a ouvert la voie à l'annulation d'une décision clé dans la régulation des émissions de gaz à effet de serre aux Etats-Unis, premier émetteur historique de CO2 dans le monde.

Pour justifier une telle mesure, le ministère américain de l'Energie a publié ce rapport décrié et annoncé qu'il allait réévaluer des études scientifiques de référence sur le climat.

Cette tentative de remise en cause du consensus sur le changement climatique indigne les scientifiques, qui tentent de contrer ces efforts.