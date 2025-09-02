Plusieurs blessés dans une attaque au couteau à Marseille, l'assaillant tué par la police

Un homme soupçonné d'avoir blessé plusieurs personnes au couteau mardi après-midi en plein centre-ville de Marseille, dans le sud-est de la France, a été abattu par la police, a-t-on appris de source policière.

L'assaillant a poignardé au moins quatre personnes à proximité d'un commerce situé près du Vieux-Port, dans un secteur connu pour être un haut-lieu de trafic de drogue, avant que des policiers n'interviennent rapidement, selon une autre source policière. A ce stade, l'état de santé précis des victimes n'est pas connu.



