Journalistes tués en Syrie en 2012 : Assad et six ex-dignitaires visés par des mandats d'arrêt français

Sept mandats d'arrêt ont été délivrés en août par la justice française à l'encontre d'ex-hauts dignitaires du régime syrien, dont l'ex-président Bachar el-Assad, pour le bombardement en 2012 d'un centre de presse à Homs dans lesquels deux journalistes ont péri, ont indiqué mardi des avocats des parties civiles.

Le 22 février 2012, lorsque le bâtiment avait essuyé de premiers tirs, les journalistes qui s'y trouvaient avaient décidé de sortir. Les deux premiers à franchir la porte, la journaliste américaine du Sunday Times Marie Colvin, 56 ans, et le photographe free-lance français Rémi Ochlik, 28 ans, avaient été tués par un obus de mortier, tandis qu'à l'intérieur, la reporter française Edith Bouvier, le photographe britannique Paul Conroy et leur traducteur syrien Wael al-Omar avaient été blessés.

Bachar el-Assad a été renversé le 8 décembre 2024 par une coalition de groupes islamistes et a trouvé refuge, depuis, en Russie. Le dirigeant de facto de la Syrie, Ahmad el-Chareh, qui a pris le pouvoir le 8 décembre en renversant Assad, a été nommé « président » intérimaire en janvier 2025.