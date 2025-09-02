Un séisme de magnitude 4 ressenti dans la région de Halabja, au Kurdistan irakien

Un tremblement de terre d’une magnitude 4 a été enregistré lundi matin dans le nord-est de l’Irak, dans la province de Halabja, au Kurdistan irakien.

Selon le rapport officiel du Département de surveillance sismique relevant de l’Autorité météorologique irakienne, publié mardi, la secousse s’est produite à 6h36, heure locale, à une profondeur de 5 km, et son épicentre a été localisé à une trentaine de km à l’est de la ville de Kifri, dans la province de Souleimaniyé.

La secousse a été ressentie par les habitants de la région, mais aucune victime ni dégât matériel n’a pour l’heure été signalé. Les autorités ont toutefois appelé la population à ne pas céder aux rumeurs ou aux fausses informations et à suivre strictement les consignes émises par les instances officielles.

Ce séisme survient dans une zone montagneuse frontalière, régulièrement exposée à une activité sismique, en raison de sa proximité avec la frontière iranienne et de la présence de failles tectoniques dans la région.