Légère hausse des prix de l'essence et du diesel au Liban, le gaz recule

Les prix de l'essence et du disel ont légèrement augmenté mardi selon la dernière grille publiée par le ministère de l'Énergie et de l'Eau. Le gaz domestique a affiché une nouvelle baisse sensible après celle de mardi dernier. Voici les nouveaux tarifs : – 20 litres d’essence à 95 octane : 1.450.000 livres libanaises (+4.000 LL) – 20 litres d’essence à 98 octane : 1.490.000 LL (+4.000 LL) – 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.323.000 LL (+3.000 LL) – Bonbonne de gaz domestique : 1.007.000 LL (-26.000 LL) – Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) : 677,41 dollars (+1,42 dollar par rapport au barème de mardi).

