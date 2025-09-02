Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Consommation

Légère hausse des prix de l'essence et du diesel au Liban, le gaz recule


OLJ / le 02 septembre 2025 à 10h28

Légère hausse des prix de l'essence et du diesel au Liban, le gaz recule

Une pompe à essence à Zalka, le 11 janvier 2022. Photo Philippe HAGE BOUTROS

Les prix de l'essence et du disel ont légèrement augmenté mardi selon la dernière grille publiée par le ministère de l'Énergie et de l'Eau. Le gaz domestique a affiché une nouvelle baisse sensible après celle de mardi dernier.

Voici les nouveaux tarifs :

– 20 litres d’essence à 95 octane : 1.450.000 livres libanaises (+4.000 LL)

– 20 litres d’essence à 98 octane : 1.490.000 LL (+4.000 LL)

– 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.323.000 LL (+3.000 LL)

– Bonbonne de gaz domestique : 1.007.000 LL (-26.000 LL)

– Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) : 677,41 dollars (+1,42 dollar par rapport au barème de mardi).

Les prix de l'essence et du disel ont légèrement augmenté mardi selon la dernière grille publiée par le ministère de l'Énergie et de l'Eau. Le gaz domestique a affiché une nouvelle baisse sensible après celle de mardi dernier.

Voici les nouveaux tarifs :

– 20 litres d’essence à 95 octane : 1.450.000 livres libanaises (+4.000 LL)

– 20 litres d’essence à 98 octane : 1.490.000 LL (+4.000 LL)

– 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.323.000 LL (+3.000 LL)

– Bonbonne de gaz domestique : 1.007.000 LL (-26.000 LL)

– Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) : 677,41 dollars (+1,42 dollar par rapport au barème de mardi).

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés