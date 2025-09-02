Soudan: un groupe armé fait état de plus d'un millier de morts dans un glissement de terrain

Un important glissement de terrain dans la région soudanaise du Darfour (ouest) a tué plus d'un millier de personnes, a annoncé lundi soir un groupe armé contrôlant la zone .

Un glissement de terrain "massif et dévastateur" a frappé le village de Tarasin dimanche, a rapporté le Mouvement/Armée de libération du Soudan dans un communiqué. Ce groupe armé a ajouté que "des informations préliminaires pointent vers la mort de tous les habitants du village, dont on estime le nombre à plus d'un millier d'individus", à l'exception d'une personne, précise-t-il.

