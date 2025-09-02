Menu
Dernières Infos

Soudan: un groupe armé fait état de plus d'un millier de morts dans un glissement de terrain

le 02 septembre 2025

Un important glissement de terrain dans la région soudanaise du Darfour (ouest) a tué plus d'un millier de personnes, a annoncé lundi soir un groupe armé contrôlant la zone .

Un glissement de terrain "massif et dévastateur" a frappé le village de Tarasin dimanche, a rapporté le Mouvement/Armée de libération du Soudan dans un communiqué. Ce groupe armé a ajouté que "des informations préliminaires pointent vers la mort de tous les habitants du village, dont on estime le nombre à plus d'un millier d'individus", à l'exception d'une personne, précise-t-il.

© Agence France-Presse


© Agence France-Presse


